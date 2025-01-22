Информатор раскрыл некоторые характеристики новинки.

Компания Xiaomi представила Redmi K80 Pro в ноябре прошлого года, поэтому до выхода его преемника, Redmi K90 Pro, осталось ещё несколько месяцев, что не мешает информатору Digital Chat Station уже сейчас делиться данными о характеристиках будущей новинки, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

По данным информатора, смартфон Redmi K90 Pro будет оснащаться флагманским чипсетом следующего поколения Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2, который должен дебютировать осенью текущего года.

Также новинке приписывается наличие 50-Мп перископического телеобъектива, что произойдёт впервые в линейке и расширит возможности съёмки. Кроме того, смартфон получит плоский дисплей с разрешением 2K, как и у модели предшествующего поколения.

До запуска Redmi K90 Pro осталось ещё достаточно много времени, поэтому в будущем ожидается больше подробностей, раскрывающих характеристики смартфона.