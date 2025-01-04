Модель, занявшая первое место, набрала 1 436 355 баллов.

Помимо свежего рейтинга быстродействия флагманских смартфонов специалисты AnTuTu подготовили и топ-10 моделей среднего класса, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: GSMArena

Первую позицию в рейтинге AnTuTu за декабрь 2024 года с показателем 1 436 355 баллов занял смартфон OnePlus Ace 3V, оснащённый чипсетом Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, на второй строчке с тем же самым чипом очутился Realme GT Neo6 SE, получивший 1 368 829 очков, а замыкает тройку лидеров с показателем 1 359 168 баллов Redmi K70E, снабжённый SoC MediaTek Dimensity 8300-Ultra.

Две модели с чипсетом Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, Realme GT Neo5 SE и Redmi Note 12 Turbo, получили 1 180 567 и 1 139 567 очков, что позволило им занять четвёртое и пятое места соответственно.

Источник фото: NotebookCheck

Обладатели чипа MediaTek Dimensity 8200, iQOO Z8, iQOO Neo7 SE и Redmi Note 12T Pro, с результатами 977 631, 960 391 и 876 824 балла очутились на шестой, седьмой и восьмой позициях, Redmi K50 с чипсетом Dimensity 8100 и показателем 833 950 очков разместился на девятом месте, а замыкает топ-10 модель iQOO Neo6 SE на базе SoC Snapdragon 870, набравшая 830 919 баллов.

Предполагается, что в рейтинге быстродействия за январь занять лидирующую позицию может Redmi Turbo 4 с новейшим чипсетом среднего класса MediaTek Dimensity 8400, но для этого ему придётся пройти как минимум тысячу тестов.