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В свежем топе флагманских смартфонов AnTuTu шесть моделей обладают чипом Dimensity 9400
Остальные четыре имеют SoC Snapdragon 8 Elite.

Свежий рейтинг производительности флагманских смартфонов по версии бенчмарка AnTuTu за декабрь 2024 года вновь поменял лидера, о чём сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: Gizmochina

Первое место в списке флагманов AnTuTu занял игровой смартфон Nubia RedMagic 10 Pro+, который благодаря своей мощной системе охлаждения и чипсету Qualcomm Snapdragon 8 Elite смог набрать 2 924 229 баллов, тогда как ещё одна модель с аналогичным чипом, OnePlus Ace 5 Pro, с результатом 2 918 301 очко расположилась на второй строчке, а Oppo Find X8 Pro, оснащённый SoC MediaTek Dimensity 9400, разместился на третьей позиции, получив 2 878 675 баллов.

Источник фото: NotebookCheck

Ещё пять моделей с чипсетом Dimensity 9400, а именно Vivo X200 Pro, iQOO Neo10 Pro, Oppo Find X8, Vivo X200 и Vivo X200 Pro mini, оказались на четвёртой, шестой, седьмой, восьмой и десятой позициях соответственно. Смартфоны iQOO 13 и OnePlus 13, оснащённые SoC Snapdragon 8 Elite, заняли пятое и девятое места.

Интересно, что в свежем топе лишь четыре устройства обладают чипсетом от Qualcomm, тогда как шесть смартфонов имеют чип от MediaTek.

С учётом того, что рейтинг производительности AnTuTu предъявляет определённые требования, в частности необходимость прохождения как минимум тысячи тестов за месяц, не каждый смартфон способен попасть в топ, что следует принимать во внимание.

#antutu
Источник: notebookcheck.net
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