Данное нововведение будет доступно лишь с iPhone 18 Pro.

Модель iPhone 17 Pro не получит камеру с переменной диафрагмой, как утверждали ранее некоторые источники, а вот iPhone 18 Pro этой чести удостоится — об этом говорится в материале аналитика Ming-Chi Kuo, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Сообщается, что специалист, опираясь на информацию от сотрудников компании BE Semiconductor, которая будет отвечать за поставки Apple сборочного оборудования для лепестков диафрагмы, твёрдо уверен, что камеру с переменной диафрагмой получит именно iPhone 18 Pro, а не iPhone 17 Pro, как утверждалось в других отчётах.

Смартфоны, оснащённые камерами с переменной диафрагмой, в мире Android уже давно не в диковинку, а вот для Apple это будет совершенно новым, хотя для компании это вряд ли будет преградой, а скорее преимуществом — производитель сможет изучить опыт своих соперников, чтобы выработать собственную стратегию по продвижению данного нововведения в массы.

Ожидается, что серия iPhone 18 будет официально представлена в сентябре 2026 года, поэтому у Apple в запасе ещё достаточно много времени, чтобы подготовиться.