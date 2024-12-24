Запуск произойдёт спустя несколько недель.

Несколько дней назад в сети Интернет появился рекламный постер Samsung Galaxy Unpacked 2025, на котором было изображено не три смартфона серии Galaxy S25, которые, как ожидалось, будут представлены на данном мероприятии, а четыре, что натолкнуло на предположение о том, что к Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra в январе может присоединиться и Galaxy S25 Slim, а свежая информация от издания Fnnews подтверждает догадки, а также раскрывает дату запуска новой линейки, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: Neowin

Сообщается, что Samsung представит свою новую линейку смартфонов, включающую в себя Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra и Galaxy S25 Slim на мероприятии Galaxy Unpacked 2025, которое пройдёт 22 января следующего года, а в продажу, как минимум в Южной Корее, новинки поступят 7 февраля 2025 года.

Также в материале издания предполагается, что все модели новой серии получат чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite, о чём было известно ранее, а также подтверждается наличие 16 ГБ оперативной памяти совместно с хранилищем ёмкостью 512 ГБ/1 ТБ у топовых версий Galaxy S25 Ultra.

Смартфону Galaxy S25 Slim приписывается наличие сверхтонкого корпуса и камеры с высокими характеристиками, включая 200-Мп основной сенсор.