Помимо Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra производитель может анонсировать и Galaxy S25 Slim.

Несколько дней назад стало известно о дате проведения мероприятия Samsung Galaxy Unpacked 2025, в ходе которого производитель должен представить несколько своих продуктов, включая гарнитуру расширенной реальности Galaxy XR под кодовым именем «Project Moohan» и, как предполагалось ранее, три модели серии Galaxy S25, но свежая утечка от информатора Evan Blass намекает, что новинок будет больше, пишет издание Neowin.

Источник фото: Neowin

На рекламном постере, опубликованном информатором в сети Интернет и, как предполагается, посвящённом предстоящему мероприятию Galaxy Unpacked 2025, показаны четыре смартфона, то есть к Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra на презентации может присоединиться и ультратонкий Galaxy S25 Slim.

Более ранние слухи сообщали, что Slim-версия дебютирует не ранее второго квартала следующего года, и это вполне может соответствовать действительности — предполагается, что Samsung лишь анонсирует Galaxy S25 Slim на Galaxy Unpacked 2025, тогда как в продажу новинка поступит не ранее апреля.

Также рекламный материал демонстрирует, что все представители серии Galaxy S25 получат скруглённые углы, и подтверждает дату проведения мероприятия — оно состоится 22 января 2025 года.