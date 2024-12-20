Дебют новой модели ожидается в ближайшее время.

Глобальный запуск линейки смартфонов Honor Magic 7 всё ближе, о чём свидетельствует появление моделей новой серии в сети Интернет — несколько часов назад стало известно о стоимости Honor Magic 7 Lite и Honor Magic 7 Pro 5G в Европе, а сейчас итальянское отделение производителя разместило страницу, посвящённую новому продукту, на своём официальном сайте, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

На опубликованных изображениях смартфон Honor Magic 7 Lite предстаёт с круглым модулем камеры на задней панели, большим экраном с прямоугольным вырезом для селфи-камеры и корпусом со скруглёнными краями. Если подобный дизайн уже где-то встречался, то это не удивительно, так как новинка является ребрендингом Honor X9c.

На официальном сайте Honor Italy указано, что смартфон будет выпускаться в версиях с 8 ГБ оперативной и 256/512 ГБ постоянной памяти, а также в фиолетовом (Titanium Purple) и чёрном (Titanium Black) цветах.

Более подробную информацию о характеристиках устройства производитель не предоставляет, но в более ранней утечке сообщалось, что Honor Magic 7 Lite будет оснащаться экраном, выполненным по технологии OLED, с диагональю 6.78 дюйма, разрешением 2700x1224 точек и частотой обновления 120 Гц, SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, основной камерой с разрешением 108 Мп и дополнительным 5-Мп датчиком на задней панели, камерой на 16 Мп, предназначенной для селфи и видеозвонков, аккумулятором ёмкостью 6600 мА·ч с поддержкой быстрой 66-Вт зарядки и предустановленной MagicOS 8.0 на основе Android 14.