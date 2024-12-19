Новинки ожидаются в продаже в ближайшие недели.

Компания Honor представила свою серию смартфонов Magic 7 в Китае ещё в октябре, а теперь готовится к глобальному запуску линейки — европейские цены новинок уже появились в сети Интернет и были опубликованы изданием 91mobiles.

Honor Magic 7 Lite

Стоимость смартфона Honor Magic 7 Lite с 8 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти на одном из европейских сайтов составляет 377 евро, а цена модели Honor Magic 7 Pro 5G с конфигурацией 12 ГБ + 512 ГБ достигает 1226 евро. Отмечается, что разница в цене оставляет место для стандартного Honor Magic 7, данных о стоимости которого в Европе в настоящее время не предоставляется.

Ожидается, что Honor Magic 7 Lite в Европе дебютирует в чёрном и фиолетовом цветах с 6.78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2700x1224 точек и частотой обновления 120 Гц, чипсетом Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, 108-Мп основной камерой, дополненной 5-Мп сенсором, 16-Мп селфи-камерой и аккумуляторной батареей ёмкостью 6600 мА·ч.

Honor Magic 7 Pro

Источник фото: 91mobiles

Модель Honor Magic 7 Pro 5G должна быть выпущена в чёрном и сером цветовых оформлениях, получив 6.8-дюймовую OLED-панель с разрешением 2800x1280 точек, частотой обновления 120 Гц и поддержкой Dolby Vision, чип Snapdragon 8 Elite, две 50-Мп камеры на задней панели, соседствующие с 200-Мп модулем с трёхкратным оптическим зумом, 50-Мп селфи-камеру, аккумулятор на 5850 мА·ч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки мощностью 100 и 80 Вт соответственно, разъём USB Type-C 3.2 Gen 1, защиту от пыли и воды по стандарту IP68/IP69, поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Информации о дате глобального запуска серии Honor Magic 7 не имеется, но предполагается, что дебют состоится в ближайшие недели.