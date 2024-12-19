В ряде случаев смартфоном попросту нельзя пользоваться из-за багов.

Осенью компания Samsung выпустила очередное обновление One UI 6.1, расширяющее возможности смартфонов благодаря новым функциям с использованием искусственного интеллекта, но за последние несколько недель всё больше пользователей жалуется, что апдейт приводит к целому ряду проблем на смартфонах серии Galaxy S22, пишет издание SamMobile.

Источник фото: Gizmochina

Сообщается, что на официальном форуме Samsung и на других сайтах в сети Интернет появились жалобы от владельцев моделей линейки Galaxy S22 — по словам пострадавших пользователей, их смартфоны после обновления One UI 6.1 постоянно зависают или перезагружаются несколько раз в день. Ряд владельцев также столкнулся с циклической перезагрузкой, что и вовсе не позволяет пользоваться смартфоном.

Некоторые пользователи обратились в сервисные центры, где им сказали, что проблема заключается в неисправной материнской плате, которую необходимо заменить, что выльется в более чем 400 долларов США.

При этом пострадавшие владельцы смартфонов считают, что дело вовсе не в комплектующих, а в программном обеспечении, обращаясь к Samsung с требованием решить данные проблемы.

Отмечается, что похожие неполадки на смартфонах серии Galaxy S22 возникали и ранее, что вынудило производителя отозвать обновление до устранения проблем. В настоящее время Samsung не выступала с официальным заявлением по данному поводу, но вряд ли эта ситуация останется без внимания.