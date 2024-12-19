Пользователи Windows 10 могут заинтересоваться некоторыми игровыми возможностями Windows 11.

Компания Microsoft продолжает свою рекламную кампанию, направленную на привлечение внимания своих клиентов к Windows 11 — софтверный гигант опубликовал в своём блоге свежий материал, который перечисляет игровые преимущества новой ОС, пишет издание Neowin.

Источник фото: PCMag/Microsoft

К ключевым возможностям Windows 11, способным заинтересовать геймеров, Microsoft причислила следующие функции:

AutoHDR, автоматически преобразующую игры со стандартным динамическим диапазоном (SDR) в контент с расширенным динамическим диапазоном (HDR), обеспечивая более насыщенную картинку;

DirectStorage, сокращающую время загрузки поддерживаемых игр и снижающую нагрузку на центральный процессор, обеспечивая более плавный игровой процесс;

поддержку Wi-Fi 6E и Wi-Fi 7, обеспечивающую более высокую скорость и меньшую задержку в играх;

виджет Game Bar в компактном режиме, позволяющий получить доступ к ряду функций, которые могут быть полезны для геймера;

Dynamic Lighting для тонкой настройки RGB-подсветки;

приложение для калибровки HDR, позволяющее обеспечить оптимальное качество для HDR-контента;

Automatic Super Resolution (AutoSR) для Arm-устройств Copilot+ PC, улучшающую частоту кадров и качество изображения при помощи технологий искусственного интеллекта;

Advanced Hybrid (CASO)/UMA для оптимизации производительности на мобильных устройствах с интегрированными и дискретными графическими процессорами;

оптимизацию для оконных игр, позволяющую уменьшить задержки и добавляющую поддержку VRR в играх, запущенных в оконных и безрамочных оконных игровых режимах;

цветовые фильтры, повышающие качество игрового процесса для игроков с дальтонизмом;

приложение Xbox на ПК с Windows для управления игровым контентом.

Отмечается, что некоторые геймеры до сих пор не могут воспользоваться преимуществами Windows 11 24H2 из-за обнаруженных проблем — в частности, Microsoft всё ещё блокирует обновление до новейшей версии ОС на устройствах с рядом игр от Ubisoft, а также на ПК с включённой функцией AutoHDR.

По мере приближения даты окончания официальной бесплатной поддержки Windows 10 компания Microsoft всё активнее подталкивает пользователей переходить на Windows 11, хотя для этого может понадобиться приобрести новый ПК, так как софтверный гигант и не думает снижать минимальные системные требования, необходимые для установки свежей версии ОС.