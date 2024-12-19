Временное решение этой проблемы тоже имеется.

Компания Microsoft продолжает бороться с багами, выявленными в новейшей версии Windows 11 24H2, но целый ряд проблем до сих пор остаются нерешёнными — свежая запись на официальном сайте софтверного гиганта, появившаяся несколько часов назад, указывает на то, что компания подтвердила наличие ещё одного бага, пишет издание Windows Latest.

В своей официальной документации Microsoft сообщает, что баг, обнаруженный в Windows 11 24H2, может стать причиной неверного отображения цветов в ряде игр и даже их некорректной работы (вплоть до зависаний), отмечая, что проблема связана с неправильной работой функции AutoHDR, которая должна улучшать игровой процесс, автоматически преобразуя контент, изначально отображающийся со стандартным динамическим диапазоном (SDR), в материал с расширенным динамическим диапазоном (HDR).

Ранее на описываемый баг стал жаловаться целый ряд пользователей, отмечая, что проблемы возникают в некоторых играх, таких как Call of Duty, Far Cry, Assassin’s Creed Valhalla и других, а также в приложениях. Некоторые игры зависали при загрузке, а ряд попросту вылетал.

Microsoft решила действовать уже проверенным способом, просто запретив обновление до Windows 11 24H2 при обнаружении активной функции AutoHDR и не рекомендуя производить инсталляцию апдейта вручную.

Наиболее действенным методом, который в настоящее время решает данную проблему, является отключение функции AutoHDR в разделе Настройки > Система > Дисплей > Графика. Также существует возможность отключить данную функцию для отдельных игр и приложений, хотя неизвестно, будет ли в таком случае доступно обновление.

Источник фото: Windows Latest

На данный момент Microsoft работает над устранением данного бага и обещает предоставить дополнительную информацию об этом процессе, когда она будет доступна.