Компания крайне не рекомендует использовать Windows 11 на ПК, не соответствующих минимальным требованиям.

Несколько недель назад компания Microsoft обновила свою страницу, посвящённую проблематике установки Windows 11 на неподдерживаемых ПК, подробно расписав процедуру отката к Windows 10 в случае возникновения проблем после обновления, что могло быть воспринято в качестве послабления относительно минимальных требований со стороны софтверного гиганта, но, как оказалось, всё осталось без изменений — если сообщения о необходимости наличия TPM 2.0 для инсталляции Windows 11, которое софтверный гигант опубликовал чуть ранее, некоторым пользователям оказалось недостаточно, то свежее уведомление от компании ставит всё на свои места.

Источник фото: PCMag/Microsoft

Как сообщает издание Neowin, компания Microsoft вновь обновила страницу поддержки, описывающую проблемы при попытке инсталляции и дальнейшего использования Windows 11 на неподдерживаемых устройствах, убрав из её заголовка слово «Установка», в результате чего он приобрёл вид «Windows 11 на устройствах, не соответствующих минимальным системным требованиям», а также добавив сообщение о том, что установка Windows 11 на устройствах, не соответствующих минимальным требованиям, крайне не рекомендуется.

В том случае, если пользователь всё-таки инсталлировал Windows 11 на неподдерживаемый ПК, софтверный гигант рекомендует незамедлительно вернуться на Windows 10. Компания отмечает, что минимальные системные требования для данной версии ОС остались неизменными. Из этого следует, что необходимость в модуле TPM 2.0 также никуда не исчезла.

Если же пользователю по каким-либо причинам требуется Windows 11 на устройстве, не соответствующем минимальным требованиям, то ему придётся или использовать новую версию ОС, применяя обходные пути, или приобрести новый ПК по совету Microsoft.