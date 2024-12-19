Вторая бета-версия One UI 7 не решила проблему.

Несколько дней назад компания Samsung выпустила вторую бета-версию One UI 7 в ряде стран, которая принесла улучшения и решила ряд известных проблем, но не исправила баг с разрядкой батареи, с которым столкнулись некоторые пользователи, пишет издание SamMobile.

Источник фото: Gizmochina

Сообщается, что некоторые клиенты компании, участвующие в предварительном тестировании One UI 7, стали жаловаться на быструю разрядку аккумуляторов на своих смартфонах, чего ранее не наблюдалось на стабильной версии One UI 6.1.1.

Пользователи отмечают, что даже после выхода второй бета-версии One UI 7 проблема сохраняется, а в ряде случаев и усугубляется — в частности, один из клиентов компании сообщает, что в режиме ожидания батарея смартфона стала разряжаться в два раза быстрее по сравнению с первой бета-версией, а другой утверждает, что заряд батареи его Galaxy S24 сократился на 6 % всего за 16 минут.

Компания Samsung отреагировала на данные сообщения, признав проблему и порекомендовав пользователям отсылать отчёты, чтобы разработчики смогли выяснить, в чём конкретно заключается причина быстрой разрядки.

Ранее стало известно, что Samsung расширила список стран, для которых доступно обновление One UI 7, а также планирует выпустить ещё две бета-версии в текущем месяце.