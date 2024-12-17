Samsung продолжает работать над обновлением.

В начале декабря Samsung выпустила первую бета-версию долгожданного обновления One UI 7 для владельцев смартфонов серии Galaxy S24 из Южной Кореи, Германии, США и Великобритании, а несколько часов назад приступила ко второй фазе, выпустив вторую версию прошивки для обозначенных выше стран, а также расширив список государств, для которых доступно обновление, пишет издание SamMobile.

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Для стран первой фазы объём обновления с номером сборки «ZXL5» составляет 1 ГБ, в то время как новые участники предварительного тестирования, в состав которых вошли Индия и Польша, будут вынуждены скачать около 4.7 ГБ.

В настоящее время обновление One UI 7 доступно только для смартфонов Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra, но в будущем список моделей должен увеличиться. С полным списком улучшений и исправлений в новой версии One UI 7 можно ознакомиться в следующем материале.

Стабильная версия One UI 7 ожидается после официального анонса новой линейки смартфонов Galaxy S25, который должен состояться во второй половине января следующего года.