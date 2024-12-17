Компания всерьёз занялась улучшением One UI 7.

Несколько часов назад компания Samsung выпустила свою свежую бета-версию One UI 7, которая стала второй по счёту для обладателей смартфонов серии Galaxy S24 в Южной Корее, США, Германии и Великобритании, и первой для жителей Индии и Польши, но этим не ограничится — как выяснили журналисты издания GSMArena, производитель в декабре текущего года представит ещё два релиза One UI 7 Beta.

Источник фото: Gizmochina

Как видно на опубликованном скриншоте, судя по всему, представитель Samsung сообщил, что за первой бета-версией One UI 7, вышедшей в Индии 16 декабря, последуют ещё две, релиз которых состоится 23 и 30 декабря текущего года. Хотя другие страны в разговоре не упоминались, обновление, конечно, должно быть выпущено и для участников предварительного тестирования из государств, упоминаемых выше.

Источник фото: GSMArena

К сожалению, о расширении списка поддерживаемых устройств и перечня стран, жители которых также смогут поучаствовать в предварительном тестировании One UI 7, ничего не говорится.

Свежая бета-версия One UI 7, вышедшая 16 декабря, содержит ряд улучшений визуальной и функциональной составляющей, а также устраняет некоторые ошибки и баги, выявленные в процессе тестирования — с подробным списком изменений можно ознакомиться в следующем материале.