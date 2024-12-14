Кроме того, на мероприятии будет продемонстрирована XR-гарнитура.

Ещё несколько недель назад стало известно, что Samsung проведёт мероприятие Galaxy Unpacked 2025, на котором продемонстрирует свои новые продукты, в январе следующего года, а сегодня информатор Alvin раскрыл подробности относительно предстоящего события, пишет издание Neowin.

Источник фото: Neowin

По данным информатора, мероприятия Samsung Galaxy Unpacked 2025 состоится в американском городе Сан-Хосе, расположенном в штате Калифорния, 22 января 2025 года в 10:00 по тихоокеанскому времени, то есть в 21:00 по московскому времени.

Утверждается, что в процессе мероприятия будет анонсирована новая линейка смартфонов Galaxy S25, включающая в себя стандартный Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra, а также продемонстрирована первая гарнитура расширенной реальности Galaxy XR под кодовым названием «Project Moohan».

Об ещё одном представителе новой линейки, Galaxy S25 Slim, информатор ничего не сообщает, что вполне соответствует предыдущим слухам, указывающим на более поздний запуск данной модели.

Ожидается, что дебют серии Galaxy S25 ознаменует начало развёртывания стабильной версии One UI 7, предварительное тестирование которого длится уже несколько дней.