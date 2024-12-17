За пределами Китая смартфон ожидается под названием OnePlus Open 2.

Совсем недавно компания Oppo подтвердила предстоящий запуск своего нового складного смартфона Oppo Find N5 в Китае, который на глобальном рынке ожидается под названием OnePlus Open 2, но не поделилась подробностями о характеристиках устройства — вместо неё это делает информатор Digital Chat Station, пишет издание NotebookCheck.

Oppo Find N3. Источник фото: NotebookCheck/Oppo

Утверждается, что смартфон Oppo Find N5 будет оснащён флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite и может стать единственной складной моделью, дебютировавший с данным чипом в первой половине следующего года.

Новинке приписывается наличие 50-Мп перископического телеобъектива, устойчивой к падениям конструкции, более тонкого корпуса и аккумуляторной батареи большей ёмкости по сравнению с моделью предшествующего поколения.

По данным информатора, новая модель получит поддержку беспроводной зарядки, чего не было у предшественницы, что позволит более успешно конкурировать со складными смартфонами Samsung, а также защиту от пыли и влаги по стандарту IPX8.

Утверждается, что Oppo Find N5 дебютирует в Китае в первой половине 2025 года. Информации о глобальном запуске модели под названием OnePlus Open 2 в настоящее время не предоставляется.