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Свежая версия One UI 7 позволяет изменять частоту в играх и предлагает целый ряд улучшений
Также обновление содержит апдейт безопасности за декабрь.

Компания Samsung приступила ко второй фазе предварительного тестирования One UI 7, выпустив вторую бета-версию обновления для серии Galaxy S24 и расширив перечень стран, для которых доступен апдейт. Новая версия One UI 7 устраняет ряд выявленных проблем, а также приносит ряд улучшений, о которых рассказали журналисты издания SamMobile.

Источник фото: Gizmochina

Свежая бета-версия One UI 7 с номером сборки ZXL5 обладает следующими нововведениями и исправлениями:

  • улучшена работа GPS;
  • исправлены проблемы после закрытия Now Bar;
  • устранён сбой, не позволявший подключиться к некоторым ТВ-устройствам по беспроводной связи при помощи Dex;
  • добавлена опция изменения частоты обновления экрана между 60 и 120 Гц в Game Booster, что расширяет возможности геймеров;
  • ускорен переход между приложениями на Экране недавних приложений;
  • исправлена ошибка отображения в Меню приложений и работы Быстрой панели;
  • повышена скорость ввода для интеллектуального выбора на боковой панели Edge;
  • устранён баг с прозрачностью виджета напоминаний и отключением цвета фона для виджета погоды;
  • устранены проблемы с завершением вызова и баг в приложении для получения и отправки сообщений Samsung Message;
  • исправлена ошибка подключения Wi-Fi и NFC;
  • удалён водяной знак «Secured by Knox» из Панели приложений;
  • добавлен ряд других улучшений и патч безопасности за декабрь 2024 года.

Отмечается, что One UI 7 находится на этапе предварительного тестирования, поэтому некоторые проблемы и ошибки до некоторых пор могут остаться без внимания, но у Samsung ещё достаточно много времени в запасе, так как релиз стабильной версии обновления ожидается лишь в первом квартале следующего года и не ранее анонса новой линейки смартфонов Galaxy S25, который состоится во второй половине января.

#one ui 7
Источник: sammobile.com
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Samsung уберет водяной знак из меню приложений перед выходом One UI 7
One UI 7 может получить вторую бета-версию в ближайшие дни
One UI 7 получает вторую бета-версию и теперь доступно в большем количестве стран
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