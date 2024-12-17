Также обновление содержит апдейт безопасности за декабрь.

Компания Samsung приступила ко второй фазе предварительного тестирования One UI 7, выпустив вторую бета-версию обновления для серии Galaxy S24 и расширив перечень стран, для которых доступен апдейт. Новая версия One UI 7 устраняет ряд выявленных проблем, а также приносит ряд улучшений, о которых рассказали журналисты издания SamMobile.

Источник фото: Gizmochina

Свежая бета-версия One UI 7 с номером сборки ZXL5 обладает следующими нововведениями и исправлениями:

улучшена работа GPS;

исправлены проблемы после закрытия Now Bar;

устранён сбой, не позволявший подключиться к некоторым ТВ-устройствам по беспроводной связи при помощи Dex;

добавлена опция изменения частоты обновления экрана между 60 и 120 Гц в Game Booster, что расширяет возможности геймеров;

ускорен переход между приложениями на Экране недавних приложений;

исправлена ошибка отображения в Меню приложений и работы Быстрой панели;

повышена скорость ввода для интеллектуального выбора на боковой панели Edge;

устранён баг с прозрачностью виджета напоминаний и отключением цвета фона для виджета погоды;

устранены проблемы с завершением вызова и баг в приложении для получения и отправки сообщений Samsung Message;

исправлена ошибка подключения Wi-Fi и NFC;

удалён водяной знак «Secured by Knox» из Панели приложений;

добавлен ряд других улучшений и патч безопасности за декабрь 2024 года.

Отмечается, что One UI 7 находится на этапе предварительного тестирования, поэтому некоторые проблемы и ошибки до некоторых пор могут остаться без внимания, но у Samsung ещё достаточно много времени в запасе, так как релиз стабильной версии обновления ожидается лишь в первом квартале следующего года и не ранее анонса новой линейки смартфонов Galaxy S25, который состоится во второй половине января.