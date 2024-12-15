Новая модель должна дебютировать в начале 2025 года.

В ближайшее время линейка Oppo Find X8 должна пополниться Ultra-версией, о которой уже было немало сказано, но информаторы продолжают раскрывать дополнительные подробности о характеристиках новинки — свежее сообщение от Digital Chat Station проливает свет на защитные функции смартфона и параметры аккумулятора, а также освежает в памяти некоторые детали, уже упоминавшиеся ранее, пишет издание NotebookCheck.

Oppo Find X7 Ultra. Источник фото: Oppo

Утверждается, что Oppo Find X8 Ultra обзаведётся достаточно ёмкой аккумуляторной батареей на 6000 мА·ч, что на 1000 мА·ч больше по сравнению с моделью предшествующего поколения, но мощность быстрой зарядки будет ограничена 80 или 90 Вт.

Кроме того, вместо оптического сканера отпечатков пальцев, присутствовавшего в Oppo Find X7 Ultra, новинка получит одноточечный ультразвуковой, расположенный под экраном. Возможности защиты от пыли и влаги будут соответствовать рейтингу IP68/IP69.

Как говорилось ранее, смартфон будет оснащён микроизогнутой панелью с диагональю 6.8 дюйма и разрешением 2K. Также новинке приписывается наличие флагманского чипсета нового поколения Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

В предыдущей утечке сообщалось, что модель будет оснащена системой из четырёх камер на задней панели, включая два перископических телеобъектива.

Официальный запуск Oppo Find X8 Ultra ожидается в начале следующего года.