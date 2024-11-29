Запуск новинки ожидается в первом квартале следующего года.

После презентации своих первых двух моделей серии Find X8 компания Oppo готовится к выпуску ещё одного представителя линейки, Find X8 Ultra, о некоторых характеристиках которого рассказал информатор Digital Chat Station, пишет издание Gizmochina.

Oppo Find X7 Ultra. Источник фото: Oppo

Утверждается, что смартфон Oppo Find X8 Ultra под кодовым именем Everest обзаведётся высокопроизводительным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, дисплеем с разрешением 2K и двумя перископическими телеобъективами, обеспечивающими плавный переход между трёхкратным и шестикратным оптическим зумом, чем не обладают системы с одним объективом данного типа. Также новинке приписывается наличие кремний-углеродной аккумуляторной батареи, что намекает на её большую ёмкость.

Более ранние утечки сообщают, что смартфон может получить микроизогнутую панель BOE X2 LTPO OLED с диагональю 6.82 дюйма и частотой обновления 120 Гц. На задней панели новинки расположатся четыре камеры, включая два перископических телеобъектива, представленных Sony LYT-701 размером 1/1.56 дюйма с эквивалентным фокусным расстоянием 75 мм и Sony IMX882 размером 1/1.95 дюйма с эквивалентным фокусным расстоянием 150 мм, а также однодюймовый основной датчик Sony LYT-900 с разрешением 50 Мп и 50-Мп сверхширокоугольный модуль Sony IMX882 размером 1/1.95 дюйма.

Ожидается, что Oppo Find X8 Ultra дебютирует в Китае в начале следующего года, а его глобальный запуск в настоящее время под вопросом, хотя другие представители серии Find X8 представлены во всём мире.