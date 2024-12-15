Глобальный дебют новинок ожидается в начале следующего года.

Компания Xiaomi уже представила линейку Redmi Note 14 с поддержкой 5G в Индии и Китае, а в ближайшем будущем планирует значительно расширить количество стран, в которых будут доступны данные модели, добавив к ним 4G-версии, а несколько часов назад стали известны цены новинок в Европе, пишет издание 91mobiles.

Источник фото: 91mobiles

Сообщается, что стоимость смартфона Redmi Note 14 4G в Европе составит около 240 евро за модификацию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти — это примерно соответствует цене модели предшествующего поколения, Redmi Note 13. Новинка будет представлена в зелёном (Lime Green), чёрном (Midnight Black) и голубом (Ocean Blue) цветах.

В более ранней утечке также говорилось о версии с 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ, которая, судя по всему, будет предлагаться за меньшую цену.

Цена модели Redmi Note 14 5G в европейской рознице составит 300 евро за вариант 8 ГБ + 256 ГБ. Смартфон будет выпускаться в следующих цветовых оформлениях — фиолетовом (Lavender Purple), чёрном (Midnight Black) и зелёном (Coral Green).

Помимо Redmi Note 14, ожидается глобальный запуск ещё двух представителей серии, Redmi Note 14 Pro и Redmi Note 14 Pro+, которые, если тенденция сохранится, могут получить те же ценники, что и предшественники.

Предполагается, что глобальный дебют новинок состоится в начале следующего года, возможно, в январе.