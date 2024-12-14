Мировой дебют новых моделей ожидается в начале 2025 года.

Компания Xiaomi планирует расширить линейку Redmi Note 14 двумя моделями с поддержкой 4G, информацией о характеристиках и дизайне которых поделился сайт GSMArena, ссылаясь на материал издания 91mobiles.

Redmi Note 14 4G

Внешне модификации с 4G похожи на 5G-версии, но будут иметь немного другой набор цветовых оформлений — Redmi Note 14 4G предстанет в зелёном, голубом и фиолетовом вариантах, а Redmi Note 14 Pro 4G будет выпускаться в чёрном, голубом и фиолетовом цветах.

Redmi Note 14 4G

Смартфон Redmi Note 14 4G получит дисплей, прикрытый защитным стеклом Gorilla Glass 5, чипсет MediaTek Helio G99-Ultra, 108-Мп основную камеру на задней панели, аккумуляторную батарею ёмкостью 5500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт и сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран. Новинка будет выпускаться в следующих конфигурациях оперативной и постоянной памяти — 6/128 ГБ и 8/256 ГБ.

Redmi Note 14 Pro 4G

Модель Redmi Note 14 Pro 4G обзаведётся экраном, снабжённым защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, с частотой обновления 120 Гц, чипом MediaTek Helio G100-Ultra, 200-Мп основным датчиком, 32-Мп селфи-камерой и аккумулятором на 5500 мА·ч, поддерживающим быструю 45-Вт зарядку. В настоящее время известно только о версии с 8 ГБ ОЗУ и накопителем объёмом 256 ГБ.

Redmi Note 14 Pro 4G

Источник фото: GSMArena/91mobiles

Глобальный запуск серии Redmi Note 14 ожидается в начале следующего года.