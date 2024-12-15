Новинка должна заменить модель Plus.

Слухи о работе специалистов Apple над своим новыми ультратонким смартфоном iPhone 17 Air, который должен заменить версию Plus, появились в сети Интернет ещё несколько месяцев назад, а сегодня стали известны подробности относительно хода подготовки к предстоящему выпуску новинки, пишет издание GSMArena.

Источник фото: NotebookCheck/Zone of Tech/YouTube

Сообщается, что в настоящее время работа над iPhone 17 Air находится на стадии внедрения нового продукта, что подразумевает оценку дизайна и методов производства с целью подготовки к дальнейшему выпуску устройства.

Данный этап представляет собой начальную фазу подготовки продукта к серийному производству и предназначен для анализа конструкции, дизайна и используемого подхода к сборке на предмет соответствия необходимым требованиям при производстве и экономической целесообразности — это означает, что смартфон всё ещё может быть подвергнут определённым конструктивным изменениям.

После данной фазы должен последовать этап мелкосерийного производства с целью выявления возможных недочётов, а уж затем продукт пойдёт в серию. Презентация линейки iPhone 17, как ожидается, состоится в сентябре следующего года, поэтому у Apple в запасе ещё достаточно много времени.

В более ранних утечках говорилось, что iPhone 17 Air может получить корпус толщиной около 6 мм, но всего одну камеру на задней панели. Его основным конкурентом должен стать ультратонкий Samsung Galaxy S25 Slim.