По мнению специалистов, Microsoft ставит некоторых пользователей в затруднительное положение.

Несколько часов назад компания Microsoft дала ясно понять, что не снижала минимальные требования, предъявляемые к компьютерам и ноутбукам для установки Windows 11, отдельно подчеркнув, что инсталляция данной ОС на неподдерживаемые устройства крайне не рекомендуется, а в том случае, если пользователь по каким-либо причинам всё же не последовал рекомендации, софтверный гигант полностью снимает с себя ответственность за возможный ущерб, а также не гарантирует работоспособность системы в данном случае.

Источник фото: Neowin

По мнению экспертов издания Windows Latest, подобными действиями Microsoft наносит вред пользователям, которые не имеют возможности приобрести новый компьютер или ноутбук, соответствующий минимальным требованиям Windows 11, так как даже в случае успешной установки новой ОС на не поддерживаемое официально устройство при помощи обходных путей в дальнейшем могут возникнуть определённые проблемы, в том числе с безопасностью.

Кроме того, уже через несколько месяцев (в октябре следующего года) Microsoft прекратит официальную бесплатную поддержку Windows 10, вынудив пользователей или заплатить дополнительные 30 долларов США за увеличение срока выхода обновлений безопасности ещё на год, или приобретать новый ПК. Конечно, будут и альтернативные неофициальные способы продлить жизнь Windows 10, но они могут быть сопряжены с определёнными трудностями.

Отмечается, что улучшение механизмов защиты в новых версиях ОС, которые внедряют разработчики из Microsoft, весьма похвально, но это не должно происходить в ущерб пользователям, предпочитающим или даже вынужденным оставаться на Windows 10.