Новинка работала под управлением Android 15.

Компания Vivo готовится представить свой новый бюджетный смартфон Vivo Y29 4G, который несколько часов назад появился в базе данных Geekbench, раскрыв ряд своих характеристик, пишет издание MySmartPrice.

На сайте Geekbench смартфон Vivo Y29 4G представлен с модельным номером V2434, 8 ГБ оперативной памяти и чипсетом, оснащённым четырьмя ядрами, достигающими тактовой частоты 2.8 ГГц и четырьмя ядрами, работающими на частоте 1.9 ГГц, а также графическим процессором Adreno 610, что указывает на наличие чипа Qualcomm Snapdragon 685, производящегося по 6-нм техпроцессу и сочетающего в себе ядра Cortex-A73 и Cortex-A53.

В одноядерном тесте представленный экземпляр набирает 467 очков, а в многоядерном получает 1576 баллов. Работал смартфон под управлением ОС Android 15.

Источник фото: MySmartPrice

Новинка должна дебютировать в начальном сегменте и стать заменой для модели предшествующего поколения, Vivo Y28 4G, снабжённой чипсетом MediaTek Helio G85, 6.68-дюймовой IPS-панелью с частотой обновления 90 Гц, 50-Мп основной камерой, дополненной 2-Мп датчиком глубины, 8-Мп селфи-камерой и аккумуляторной батареей ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт.

Vivo Y29 4G уже неоднократно появлялся на различных сайтах сертификации, что намекает на его приближающийся запуск.