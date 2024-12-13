Новинка может оказаться ребрендингом Redmi K80.

Смартфоны серии Poco F7 готовятся к своему глобальному дебюту, продолжая появляться на сайтах сертификации — сегодня Pro-версия была замечена в базе данных регулятора FCC, раскрыв некоторые свои характеристики, пишет издание 91mobiles.

Poco F6 Pro. Источник фото: Gizmochina

В базе данных FCC смартфон Poco F7 Pro представлен с модельным номером 24117RK2CG, где буква «G», судя по всему, указывает на глобальную версию. Также сертификация раскрывает, что новинка получит поддержку стандартов беспроводной связи 5G NR, 4G LTE, Bluetooth 5.4 и двухдиапазонного Wi-Fi.

Питать устройство будет аккумуляторная батарея ёмкостью 5830 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт. Отмечается, что на сайте FCC указывается номинальное значение ёмкости, в то время как типичная ёмкость может быть чуть выше.

Работает смартфон под управлением HyperOS 2.0 на базе Android 15, что вполне логично, учитывая активное развёртывание обновления для целого ряда устройств Xiaomi, Redmi и Poco.

К списку характеристик Poco F7 Pro прилагается схема устройства, раскрывающая квадратный модуль камеры с закруглёнными углами на задней панели.

Источник фото: 91mobiles

Предполагается, что новинка является ребрендингом уже представленной модели Redmi K80, поэтому от Poco F7 Pro можно ожидать наличия чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 6.67-дюймового экрана с разрешением 1440x3200 точек, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит, 50-Мп основной камеры, дополненной 8-Мп сверхширокоугольным объективом на задней панели, и 20-Мп селфи-камеры.