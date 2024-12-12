В декабре обновление должны получить обладатели целого ряда устройств Xiaomi, Poco и Redmi.

Компания Xiaomi продолжает развёртывать HyperOS 2.0 для всё большего количества моделей, а журналисты издания XiaomiTime подготовили обновлённый список, включающий в себя мобильные устройства производителя, уже получившие обновление, и модели, ожидающие своей очереди.

Источник фото: NotebookCheck/Xiaomi

Перечень устройств, которые уже заполучили глобальную версию HyperOS 2.0, выглядит следующим образом:

Xiaomi 14

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 13T

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Redmi 13 / POCO M6

Redmi Note 12

Redmi 13C / POCO C65

Redmi 12 5G / POCO M6 Pro 5G

В список смартфонов, которые должны заполучить обновление в ближайшем будущем, входят модели:

Xiaomi 13T Pro

POCO F6 Pro

POCO X6 Pro

Redmi Note 13

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Кроме того, в декабре производитель обещал выпустить HyperOS 2.0 для следующих мобильных устройств:

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi 11 Lite NE 5G

Redmi K50i

Redmi 13

Redmi 13C 5G

Redmi Note 12 5G

Redmi 12 4G

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 12S

POCO F6

POCO M6

POCO F5 Pro

POCO C75

POCO X5 Pro 5G

POCO X5

POCO F5

POCO X4 GT

POCO F4 GT

Redmi Pad SE

Xiaomi Pad 6

Redmi Pad SE 8.7 4G

Redmi Pad Pro 5G

Redmi Pad Pro

Redmi Pad SE 8.7

POCO Pad

Складная модель Xiaomi Mix Flip, обновление для которой планировалось выпустить ещё в ноябре, судя по всему, его так и не получила, поэтому её владельцам стоит ожидать релиза HyperOS 2.0 в декабре.

В следующем году развёртывание HyperOS 2.0 продолжится, расширяя список поддерживаемых устройств более старыми моделями, включая:

линейку Xiaomi 12 и 12S

линейку Xiaomi 11

Xiaomi Mix Fold 2

Xiaomi Civi 2

Xiaomi Civi 3

линейку Redmi K50

линейку Redmi Note 13

линейку Redmi Note 12

Redmi Note 11T Pro и Pro+

линейки Redmi 14, Redmi 13 и Redmi 12

Xiaomi Pad 6

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Судя по отзывам, упоминание устройства в перечне моделей, уже заполучивших HyperOS 2.0, не гарантирует того, что обновление уже доступно в конкретном регионе — в таком случае пользователям следует запастись терпением.

HyperOS 2.0 несёт в себе заметные улучшения как в визуальной, так и функциональной составляющей, добавляя новые возможности, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта, и повышая быстродействие, а также обеспечивая улучшенную интеграцию и повышенную безопасность.