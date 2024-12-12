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Опубликован список устройств Xiaomi, Poco и Redmi, получивших HyperOS 2.0, и график развёртывания
В декабре обновление должны получить обладатели целого ряда устройств Xiaomi, Poco и Redmi.

Компания Xiaomi продолжает развёртывать HyperOS 2.0 для всё большего количества моделей, а журналисты издания XiaomiTime подготовили обновлённый список, включающий в себя мобильные устройства производителя, уже получившие обновление, и модели, ожидающие своей очереди.

Источник фото: NotebookCheck/Xiaomi

Перечень устройств, которые уже заполучили глобальную версию HyperOS 2.0, выглядит следующим образом:

  • Xiaomi 14
  • Xiaomi 14T
  • Xiaomi 14T Pro
  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi 13T
  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
  • Redmi 13 / POCO M6
  • Redmi Note 12
  • Redmi 13C / POCO C65
  • Redmi 12 5G / POCO M6 Pro 5G

В список смартфонов, которые должны заполучить обновление в ближайшем будущем, входят модели:

  • Xiaomi 13T Pro
  • POCO F6 Pro
  • POCO X6 Pro
  • Redmi Note 13
  • Redmi Note 13 Pro 5G
  • Redmi Note 13 Pro+ 5G

Кроме того, в декабре производитель обещал выпустить HyperOS 2.0 для следующих мобильных устройств:

  • Xiaomi 13
  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi 13 Ultra
  • Xiaomi 13 Lite
  • Xiaomi 12T
  • Xiaomi 12T Pro
  • Xiaomi 12
  • Xiaomi 12 Pro
  • Xiaomi Mi 11
  • Xiaomi Mi 11 Ultra
  • Xiaomi 11 Lite NE 5G
  • Redmi K50i
  • Redmi 13
  • Redmi 13C 5G
  • Redmi Note 12 5G
  • Redmi 12 4G
  • Redmi Note 12 Pro
  • Redmi Note 12 Pro+ 5G
  • Redmi Note 12S
  • POCO F6
  • POCO M6
  • POCO F5 Pro
  • POCO C75
  • POCO X5 Pro 5G
  • POCO X5
  • POCO F5
  • POCO X4 GT
  • POCO F4 GT
  • Redmi Pad SE
  • Xiaomi Pad 6
  • Redmi Pad SE 8.7 4G
  • Redmi Pad Pro 5G
  • Redmi Pad Pro
  • Redmi Pad SE 8.7
  • POCO Pad

Складная модель Xiaomi Mix Flip, обновление для которой планировалось выпустить ещё в ноябре, судя по всему, его так и не получила, поэтому её владельцам стоит ожидать релиза HyperOS 2.0 в декабре.

В следующем году развёртывание HyperOS 2.0 продолжится, расширяя список поддерживаемых устройств более старыми моделями, включая:

  • линейку Xiaomi 12 и 12S
  • линейку Xiaomi 11
  • Xiaomi Mix Fold 2
  • Xiaomi Civi 2
  • Xiaomi Civi 3
  • линейку Redmi K50
  • линейку Redmi Note 13
  • линейку Redmi Note 12
  • Redmi Note 11T Pro и Pro+
  • линейки Redmi 14, Redmi 13 и Redmi 12
  • Xiaomi Pad 6
  • Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Судя по отзывам, упоминание устройства в перечне моделей, уже заполучивших HyperOS 2.0, не гарантирует того, что обновление уже доступно в конкретном регионе — в таком случае пользователям следует запастись терпением.

HyperOS 2.0 несёт в себе заметные улучшения как в визуальной, так и функциональной составляющей, добавляя новые возможности, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта, и повышая быстродействие, а также обеспечивая улучшенную интеграцию и повышенную безопасность.

#xiaomi #redmi #poco
Источник: xiaomitime.com
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