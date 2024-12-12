Компания Xiaomi продолжает развёртывать HyperOS 2.0 для всё большего количества моделей, а журналисты издания XiaomiTime подготовили обновлённый список, включающий в себя мобильные устройства производителя, уже получившие обновление, и модели, ожидающие своей очереди.
Источник фото: NotebookCheck/Xiaomi
Перечень устройств, которые уже заполучили глобальную версию HyperOS 2.0, выглядит следующим образом:
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 13T
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Redmi 13 / POCO M6
- Redmi Note 12
- Redmi 13C / POCO C65
- Redmi 12 5G / POCO M6 Pro 5G
В список смартфонов, которые должны заполучить обновление в ближайшем будущем, входят модели:
- Xiaomi 13T Pro
- POCO F6 Pro
- POCO X6 Pro
- Redmi Note 13
- Redmi Note 13 Pro 5G
- Redmi Note 13 Pro+ 5G
Кроме того, в декабре производитель обещал выпустить HyperOS 2.0 для следующих мобильных устройств:
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi Mi 11
- Xiaomi Mi 11 Ultra
- Xiaomi 11 Lite NE 5G
- Redmi K50i
- Redmi 13
- Redmi 13C 5G
- Redmi Note 12 5G
- Redmi 12 4G
- Redmi Note 12 Pro
- Redmi Note 12 Pro+ 5G
- Redmi Note 12S
- POCO F6
- POCO M6
- POCO F5 Pro
- POCO C75
- POCO X5 Pro 5G
- POCO X5
- POCO F5
- POCO X4 GT
- POCO F4 GT
- Redmi Pad SE
- Xiaomi Pad 6
- Redmi Pad SE 8.7 4G
- Redmi Pad Pro 5G
- Redmi Pad Pro
- Redmi Pad SE 8.7
- POCO Pad
Складная модель Xiaomi Mix Flip, обновление для которой планировалось выпустить ещё в ноябре, судя по всему, его так и не получила, поэтому её владельцам стоит ожидать релиза HyperOS 2.0 в декабре.
В следующем году развёртывание HyperOS 2.0 продолжится, расширяя список поддерживаемых устройств более старыми моделями, включая:
- линейку Xiaomi 12 и 12S
- линейку Xiaomi 11
- Xiaomi Mix Fold 2
- Xiaomi Civi 2
- Xiaomi Civi 3
- линейку Redmi K50
- линейку Redmi Note 13
- линейку Redmi Note 12
- Redmi Note 11T Pro и Pro+
- линейки Redmi 14, Redmi 13 и Redmi 12
- Xiaomi Pad 6
- Xiaomi Pad 5 Pro 12.4
Судя по отзывам, упоминание устройства в перечне моделей, уже заполучивших HyperOS 2.0, не гарантирует того, что обновление уже доступно в конкретном регионе — в таком случае пользователям следует запастись терпением.
HyperOS 2.0 несёт в себе заметные улучшения как в визуальной, так и функциональной составляющей, добавляя новые возможности, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта, и повышая быстродействие, а также обеспечивая улучшенную интеграцию и повышенную безопасность.