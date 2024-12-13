Новинка превзошла свою предшественницу.

Линейка смартфонов Realme 14 Pro должна быть запущена в ближайшее время, продолжая появляться в различных базах данных — несколько часов назад один из представителей серии был замечен в бенчмарке Geekbench, пишет издание Gizmochina.

Realme 13 Pro. Источник фото: Gizmochina

Смартфон с модельным номером RMX5051, появившийся в базе данных Geekbench, предположительно, является моделью Realme 14 Pro. Устройство оснащается чипсетом, снабжённым одним ядром с тактовой частотой 2.5 ГГц, тремя ядрами, достигающими частоты 2.4 ГГц, и четырьмя ядрами, работающими на частоте 1.8 ГГц, а также графическим процессором Adreno 810 – всё это указывает на наличие чипа Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, что является заметным улучшением по сравнению с моделью предшествующего поколения, Realme 13 Pro, оснащённой SoC Snapdragon 7s Gen 2.

На сайте новинка указана с 8 ГБ оперативной памяти, но ранее стало известно, что наряду с конфигурациями 8 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ будет представлена и версия 12 ГБ + 512 ГБ. Устройство работало под управлением ОС Android 15.

Источник фото: Gizmochina/91mobiles

В одноядерном тесте представленный экземпляр набрал 1166 баллов, а в многоядерном получил 3214 очков, что на 26 и 10 % выше по сравнению с результатами, демонстрируемыми предшественником.

Дебют смартфонов серии Realme 14 Pro ожидается в ближайшие недели.