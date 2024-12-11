Новинка должна быть презентована в декабре текущего года.

Уже совсем скоро компания OnePlus должна представить свою новую линейку смартфонов Ace 5, включающую в себя как стандартную модель, так и Pro-версию, а свежие данные, опубликованные информатором Digital Chat Station, проливают свет на характеристики одной из новинок, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

По данным информатора, смартфон OnePlus Ace 5 получит флагманский чипсет прошлого поколения Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с максимальной тактовой частотой 3.3 ГГц, плоский дисплей BOE X2 8T LTPO с диагональю 6.78 дюйма, разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц.

На задней панели новинки расположится тройная камера, представленная датчиками на 50, 8 и 2 Мп, а на фронтальной стороне будет размещена 16-Мп селфи-камера. Обеспечивать бесперебойное питание устройства будет аккумуляторная батарея ёмкостью 6415 мА·ч с поддержкой быстрой 80-Вт зарядки.

Смартфон будет обладать элегантным дизайном благодаря наличию керамического корпуса, стекла Crystal Shield Glass и металлической средней рамки. Кроме того, новинке приписывается до 16 Гб оперативной и 1 ТБ постоянной памяти, а также наличие слайдера оповещений.

На мировом рынке модель Ace 5 ожидается под названием OnePlus 13R и с некоторыми отличиями — камера глобальной версии может быть улучшена, обладая 50-Мп основным сенсором, 8-Мп сверхширокоугольным модулем и 50-Мп телеобъективом с двукратным оптическим зумом, а ёмкость аккумулятора снижена до 5500 мА·ч.

Предполагается, что серия OnePlus Ace 5 будет представлена в Китае к концу текущего месяца.