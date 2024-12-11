Xiaomi расширяет возможности своих клиентов.

Совсем недавно компания Xiaomi приступила к развёртыванию обновления HyperOS 2.0 для своих смартфонов Redmi 13C и Poco C65, которое, как обнаружили специалисты XiaomiTime, имеет одну интересную особенность.

Источник фото: Gizmochina

Сообщается, что обновление HyperOS версии 2.0.3.0 для Redmi 13C и Poco C65 основано на ядре Linux 6.6.30, что является заметным улучшением по сравнению с ядром Linux 4.19, с которым изначально были представлены устройства.

Источник фото: XiaomiTime

Как отмечает издание, данный шаг указывает на изменение подхода Xiaomi к вопросу обновления своего ПО с целью повышения лояльности к брендам производителя со стороны пользователей. Сообщается, что новое ядро несёт в себе целый ряд улучшений, в том числе увеличение производительности благодаря оптимизациям, повышенную безопасность с исправлением обнаруженных ранее уязвимостей, а также новые функции и расширенные возможности.

В настоящее время неизвестно, какие ещё модели смартфонов получат HyperOS 2.0 с обновлённым ядром, но Xiaomi вряд ли ограничится только Redmi 13C и Poco C65. Ранее Xiaomi опубликовала большой список из нескольких десятков устройств, которые в ближайшие недели должны получить обновление HyperOS 2.0.