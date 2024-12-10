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One UI 7 может получить вторую бета-версию в ближайшие дни
Кроме того, One UI 7 может стать доступным для пользователей в большем количестве стран.

Несколько дней назад компания Samsung наконец-то выпустила первую публичную бета-версию One UI 7 для обладателей смартфонов серии Galaxy S24 в ряде стран, а спустя всего неделю может представить второе бета-обновление, пишет издание SamMobile, ссылаясь на сообщение информатора Tarun Vats.

Источник фото: Gizmochina

Утверждается, что обновление One UI 7 Beta 2 (билд ZXL2/ZXL3) для серии Galaxy S24 будет выпущено 10 или 12 декабря — журналисты издания больше склоняются ко второй дате. Кроме того, к пользователям Германии, США, Великобритании и Южной Кореи, которые уже получили первое обновление, могут присоединиться владельцы смартфонов из Индии и Польши.

Пока неизвестно, будет ли расширен список поддерживаемых устройств, в который в настоящее время входят только представители серии Galaxy S24, другими моделями в ходе развёртывания второй бета-версии обновления, но если это случится, то первыми на очереди стоят смартфоны линейки Galaxy S23.

Обновление One UI 7 принесло целый ряд визуальных и функциональных изменений, о которых Samsung сообщила несколько дней назад, а также усовершенствованные механизмы безопасности.

#one ui 7
Источник: sammobile.com
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