Производитель может представить и более доступную версию.

Компания Samsung готовится к предстоящему запуску своей новой линейки смартфонов Galaxy S25, пока держа характеристики новинок в секрете, но это не мешает информаторам публиковать данные, раскрывающие спецификации новых моделей, пишет издание Neowin.

Источник фото: Neowin/Ice Universe

В более ранних утечках утверждалось, что Samsung оснастит свой флагманский смартфон Galaxy S25 Ultra 16 ГБ оперативной памяти, но, как следует из сообщения информатора Jukanlosreve, новинка будет иметь и более доступную конфигурацию — всего говорится о трёх версиях оперативной и постоянной памяти, а именно 12 ГБ + 256 ГБ, 16 ГБ + 512 ГБ и 16 ГБ + 1 ТБ.

Такая стратегия Samsung выглядит вполне разумной, учитывая, что не всем пользователям может понадобиться 16 ГБ ОЗУ, а снижение объёма оперативной памяти позволит производителю предложить более низкий ценник.

Ранее Samsung Galaxy S25 Ultra появился в видеоролике, в котором был раскрыт дизайн устройства со скруглёнными краями и модулем камеры в стиле Galaxy Z Fold6.

Ожидается, что линейка Galaxy S25 будет официально презентована во второй половине января 2025 года, после чего состоится релиз стабильной версии One UI 7, хотя предварительное тестирование уже запущено в нескольких странах.