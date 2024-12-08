Стоимость новинки составляет 124 доллара.

Компания ViewSonic выпускает свой новый 27-дюймовый игровой монитор VX27G10, обладающий неплохими характеристиками и доступной ценой.

Как пишет издание Gizmochina, геймерский монитор ViewSonic VX27G10 снабжается 27-дюймовой панелью Fast IPS с разрешением Full HD (1920x1080 точек), высокой частотой обновления 240 Гц и низким временем отклика MPRT 0.2 мс.

Для обеспечения плавной частоты кадров без наличия визуальных артефактов и устранения разрывов картинки новинка поддерживает адаптивные технологии синхронизации AMD FreeSync и NVIDIA G-SYNC.

Кроме того, монитор обеспечивает широкие углы обзора по горизонтали и вертикали (178 градусов), имеет коэффициент статической контрастности 1000:1, поддерживает HDR10 и имеет встроенную функцию стабилизации чёрного цвета для оптимизации тёмных сцен.

Новинка оснащается фильтром синего цвета и подсветкой без мерцания. Кроме того, имеется несколько предустановленных режимов для различных сценариев, таких как рабочий процесс, прохождение игр или просмотр фильмов.

Источник фото: Gizmochina

Набор портов для подключения монитора представлен одним DisplayPort 1.2 и двумя HDMI 2.0, а также 3.5-мм аудиоразъёмом. Для обеспечения комфортного угла обзора модель снабжается эргономичной подставкой, позволяющей регулировать положение устройства. Также имеется возможность настенного монтажа благодаря креплениям VESA 100x100 мм.

Стоимость геймерского монитора ViewSonic VX27G10 в китайской рознице достаточно демократична и составляет 899 юаней (124 доллара США).