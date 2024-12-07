Samsung превзошла не только Apple, но и Google.

Несколько дней назад компания Samsung объявила о начале развёртывания предварительной версии One UI 7, обладающей целым рядом нововведений и улучшений, о которых говорилось в более раннем материале — одной из новых функций, расширяющих возможности пользователей, является Call Transcripts (Расшифровка звонков), которая, как оказалось, обладает одним весомым преимуществом для русскоязычных клиентов производителя.

Источник фото: How-To Geek

Функция Call Transcripts в One UI 7 даёт возможность расшифровывать предварительно записанный разговор, представляя беседу, которая велась в процессе телефонного звонка, в виде текста.

Как отмечает издание Neowin, данная функция весьма проста в использовании — для начала необходимо активировать запись разговора в настройках вызовов, после чего записанные разговоры могут быть транскрибированы в автоматическом режиме, а доступ к расшифровке в виде текста можно получить после нажатия на карточку контакта и выбора кнопки «Просмотреть записи и транскрипции».

Источник фото: Samsung

Apple и Google предоставляют похожие возможности для владельцев своих мобильных устройств, но основное преимущество Call Transcripts в One UI 7 для русскоязычных пользователей заключается в том, что функция от Samsung поддерживает русский язык, а полный список включает двадцать девять языков, в том числе местные диалекты. У Apple и Google даже вместе взятых не наберётся такого количества поддерживаемых языков, не говоря уже про поддержку русского языка.

В настоящее время бета-версия One UI 7 доступна только для владельцев смартфонов Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra в ряде стран, включая Индию, Южную Корею, Германию, Великобританию, США и Польшу, но в будущем данный перечень должен расшириться.