Процесс развёртывания обновления идёт полным ходом.

Постепенное развёртывание HyperOS 2.0 продолжается, благодаря чему всё большее количество мобильных устройств получает доступ к обновлению — сегодня Xiaomi объявила о выходе бета-версии HyperOS 2.0 ещё для нескольких смартфонов, пишет издание XiaomiTime.

Источник фото: NotebookCheck/Xiaomi

Как сообщает производитель, обновление HyperOS 2.0 в рамках beta-программы Xiaomi становится доступным для следующих моделей смартфонов:

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Redmi K60 Ultra

Подчёркивается, что данная бета-версия HyperOS 2.0 имеет усовершенствованный планировщик, повышающий производительность и эффективность. Также среди особенностей обновления отмечается встроенный помощник с использованием технологий искусственного интеллекта, обладающий расширенными возможностями, в том числе функциями генерации изображений и обоев, написания заметок и перевода в реальном времени, а также Экрана блокировки на базе ИИ.

Выход стабильной версии HyperOS 2.0 для указанных моделей смартфонов ожидается в ближайшее время.

Компания Xiaomi продолжает реализовывать свои планы по развёртыванию HyperOS 2.0, и список устройств, которые получили обновление, в ближайшие несколько недель должен расшириться ещё больше.