Arc A770 обогнала GeForce RTX 3080 благодаря 16 ГБ видеопамяти, а GeForce RTX 4060 и Radeon RX 7600 с 8 ГБ обеспечили около 30 fps.

Производители видеокарт не перестают предлагать модели, ограниченные 8 ГБ видеопамяти, что в современных играх может сыграть с геймерами злую шутку — свежая игра Indiana Jones and the Great Circle показала, что даже 10 ГБ уже недостаточно, чтобы наслаждаться красивой картинкой при играбельном fps.

Источник фото: NotebookCheck/Bethesda/Machine Games

Как заметили журналисты издания NotebookCheck, изучив результаты тестов от ComputerBase, игра Indiana Jones and the Great Circle предъявляет высокие требования к объёму видеопамяти даже в разрешении 1920x1080 точек — такие модели среднего класса, как Nvidia GeForce RTX 4060 и AMD Radeon RX 7600, обладающие 8 ГБ, обеспечивают крайне скромный показатель частоты около 30 fps.

Ещё более выразительной картина становится на примере GeForce RTX 3080 10 ГБ и Arc A770 16 ГБ — видеокарта Nvidia имеет более высокие характеристики, позволяющие ей заметно обгонять модель Intel в менее требовательных играх, но в Indiana Jones and the Great Circle ей явно не хватает видеопамяти, поэтому она и оказывается позади.

Источник фото: NotebookCheck/ComputerBase

У видеокарт AMD Radeon RX 6700 XT и RX 7700 XT с 12 ГБ VRAM и вовсе никаких проблем не возникает, что позволяет им обеспечить в среднем более 60 fps.

Отмечается, что современные игры ААА-класса требуют всё больше VRAM, поэтому в будущем ситуация для видеокарт с объёмом видеопамяти менее 12 ГБ будет ухудшаться.