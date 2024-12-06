Обновление приносит целый ряд улучшений.

За последние несколько дней всё больше смартфонов Xiaomi получают обновления HyperOS 2.0 – сегодня настал черёд для нескольких моделей под брендом Redmi и Poco.

Источник фото: NotebookCheck/Xiaomi

Как сообщает издание XiaomiTime, в рамках программы Mi Pilot стартовало развёртывание обновления HyperOS 2.0 для смартфонов Redmi 12 5G и Poco M6 Pro 5G. В настоящее время обновление достигло Индии с версией прошивки OS2.0.3.0.VMWINXM, а в ближайшее время ожидается его распространение по другим странам.

Кроме того, по данным информатора SUNNY, владельцы смартфонов Redmi Note 13 4G и Redmi Note 12 уже начинают получать обновление HyperOS 2.0 по всему миру (версии прошивок OS2.0.4.0.VNGMIXM и OS2.0.5.0.VMTMIXM соответственно).

Обновление HyperOS 2.0 приносит с собой целый ряд различных изменений и улучшений, повышающих удобство и эффективность использования мобильных устройств, что достигается за счёт тесной интеграции с искусственным интеллектом, усовершенствованного пользовательского интерфейса и анимаций, оптимизированной архитектуры, улучшенных механизмов безопасности и других нововведений.

Ранее производитель опубликовал подробный список, включающий в себя несколько десятков мобильных устройств Xiaomi, Redmi и Poco, которые должны получать обновление HyperOS 2.0 в ближайшие недели.