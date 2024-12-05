В ряде случаев установка проходит без проблем, но есть нюансы.

Несколько дней назад компания Microsoft обновила свою документацию, посвящённую возможности обновления до Windows 11 на ПК, не соответствующих минимальным требованиям, и один из читателей издания Neowin решил проверить, как дела обстоят на самом деле.

Источник фото: GameStar

Пользователь загрузил стандартную версию Windows 11 24H2 без каких-либо модификаций при помощи Microsoft Media Creation Tool и проверил возможность установки на нескольких неподдерживаемых устройствах, в частности, на ноутбуке с процессором Intel Skylake. Хотя приложение PC Health Check, используемое для проверки совместимости устройства с Windows 11, сообщило, что ноутбук не соответствует минимальным требованиям для инсталляции новой версии ОС, процесс установки Windows 11 прошёл без каких-либо проблем.

Источник фото: Neowin

Также пользователь проверил необходимость наличия TPM 2.0 для Windows 11, о необходимости которого совсем недавно сообщала Microsoft — слова софтверного гиганта подтвердились, так как после отключения данного модуля ОС устанавливаться отказалась.

Отмечается, что вопрос о необходимости TPM 2.0 совместно с SecureBoot является достаточно обсуждаемым, так как ранее Microsoft снизила требования к установке Windows 11 редакций IoT и LTSC, сделав данные требования необязательными.