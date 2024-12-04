Это частично перекликается с предыдущими утечками.

Предстоящая портативная игровая консоль Nintendo Switch 2 продолжает обрастать новыми подробностями, раскрывающими возможные характеристики устройства — новая утечка проливает свет на размеры экрана и корпуса новинки, пишет издание NotebookCheck.

Концепт Nintendo Switch 2. Источник фото: Mobapad

Сообщается, что на онлайн-площадке Alibaba появилось защитное закалённое стекло, предназначенное для экрана Nintendo Switch 2, и его размеры по сравнению с моделью предшествующего поколения, как демонстрируется на фотографии, заметно больше. К сожалению, какие именно варианты сравнивались на изображении, в настоящий момент неизвестно.

Источник фото: NotebookCheck/1688/Alibaba

В более ранней утечке говорилось, что предстоящая портативная игровая консоль Nintendo Switch 2 может получить 8-дюймовый дисплей, что заметно больше по сравнению с оригинальной моделью первого поколения, имеющей панель диагональю 6.2 дюйма, и версии с 7-дюймовым OLED-экраном.

Ещё один аксессуар также намекает на увеличившиеся габариты игровой приставки — защитная сумка для транспортировки Nintendo Switch 2, размещённая на Alibaba, имеет размеры 290x135x45 мм. Конечно, её габариты будут больше непосредственно самого устройства, особенно относительно толщины, но с учётом того, что модель предыдущего поколения с OLED-экраном обладает размерами 242x102x13.9 мм, новинка, предположительно, будет выше и шире.

Официальный запуск портативной игровой приставки Nintendo Switch 2 ожидается в первой половине следующего года.