Смартфон среднего класса получит чипсет MediaTek Dimensity 9300+, как и сообщалось ранее.

До официального запуска смартфона среднего класса Realme Neo7 осталось всего несколько дней, поэтому в сети Интернет появляется всё больше данных, проливающих свет на характеристики новинки — сегодня новая модель была замечена на сайте Geekbench, что позволило подтвердить недавнюю утечку, пишет издание GSMArena.

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В сообщении информатора Digital Chat Station, опубликованном ранее, указывалось, что Realme Neo7 оснащается чипсетом MediaTek Dimensity 9300+, набирая 2.4 млн баллов в бенчмарке AnTuTu, а сегодняшнее появление новинки в Geekbench не оставляет сомнений в этом — в базе данных чип указан с одним большим ядром Cortex-X4 с тактовой частотой 3.4 ГГц, тремя ядрами Cortex-X4, работающими на частоте 2.85 ГГц, и четырьмя ядрами Cortex-A720 с частотой 2.0 ГГц. Графический процессор представлен ARM Immortalis-G720 MC12.

В одноядерном тесте экземпляр набрал 1528 баллов, а в многоядерном — 5907 очков. Устройство было оснащено 16 ГБ оперативной памяти и работало под управлением ОС Android 15.

Чуть ранее производитель подтвердил, что новинка будет оснащена аккумуляторной батареей большой ёмкости на 7000 мА·ч, что весьма неплохо при толщине корпуса всего 8.5 мм.

Ожидается, что стоимость Realme Neo7 составит менее 2499 юаней (345 долларов США), а его дебют состоится 11 декабря.