Новинка будет представлена 11 декабря.

Компания Realme продолжает раскрывать подробности о своём предстоящем смартфоне среднего класса Neo7 — сегодня производитель подтвердил, что новинка получит весьма ёмкую батарею и дебютирует в Китае уже через несколько дней, пишет издание Gizmochina.

Как сообщает производитель, смартфон Relme Neo7 получит аккумуляторную батарею Titan ёмкостью 7000 мА·ч, что является впечатляющим показателем даже для флагманских моделей. Отмечается, что это стало возможным благодаря совместному сотрудничеству с CATL, позволив обеспечить более высокую плотность энергии при сохранении небольшого веса и размера аккумулятора.

Источник фото: Gizmochina

Кроме того, новинка должна получить производительный чипсет MediaTek Dimensity 9300+, который позволяет набирать 2.4 млн баллов в тесте AnTuTu, большой дисплей с разрешением 1.5K, проводную зарядку SuperVOOC мощностью 80 Вт, защиту от пыли и воды по стандарту IP69 и стартовый ценник от 2499 юаней (345 долларов США).

По словам Realme, смартфон Neo7 предложит самое высокое быстродействие, время автономной работы и качество в своей ценовой категории. Производитель подтверждает, что новинка будет официально представлена 11 декабря текущего года.