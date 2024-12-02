Windows 11 укрепляет свои позиции.

Если обычные пользователи в целом не спешат переходить на Windows 11, отдавая предпочтение Windows 10, что следует из свежего отчёта сервиса Statcounter, то более прогрессивные геймеры продолжают постепенно переходить на более новую версию ОС.

Источник фото: Neowin

По данным популярного игрового сервиса Steam, доля Windows 11 за ноябрь текущего года выросла на 4.18 %, достигнув показателя 52.98 %, а Windows 10 стремительно теряет пользователей, утратив за месяц 4.15 % и занимая вторую позицию с долей в 43.31 %. На третьем месте по популярности, но значительно позади более свежих ОС, Windows 7, которой до сих пор пользуется 0.21 % геймеров.

Наиболее популярным среди дистрибутивов Linux оказался Arch Linux, прибавивший за месяц 0.01 % и достигший результата 0.19 %, на второй строчке располагается Ubuntu 24.04.1 LTS с показателем 0.1 %, а на третьей — Linux Mint 22 (0.09 %).

В семействе операционных систем от Apple лидирует macOS 15.1.0, в ноябре увеличившая свою долю на 0.24 % и добившаяся результата 0.3 %, второе место занимает macOS 15.0.1 (0.21 %), а третье — macOS 14.6.1 (0.16 %).

В целом, Windows с показателем 96.56 % является безраздельным лидером на игровых ПК, за ней следует Linux (2.03 %), а замыкает тройку macOS (1.41 %).

Компания Microsoft старательно информирует пользователей о прекращении бесплатной официальной поддержки Windows 10 в октябре следующего года, настойчиво предлагая переходить на Windows 11, и геймеры, как видно, следуют этому совету.