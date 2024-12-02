Браузер от Google лидирует с большим отрывом.

Браузер Google Chrome безраздельно властвует на рынке десктопных браузеров, а Microsoft Edge занимает вторую строчку по популярности, хотя и с большим отставанием от лидера — это следует из свежего отчёта сервиса Statcounter, опубликованного изданием Neowin.

Источник фото: PC World/Google

В ноябре текущего года браузер Google Chrome с долей в 66.31 % занял первую строчку в рейтинге популярности десктопных браузеров, набрав за месяц 1.09 %, Microsoft Edge с показателем 12.87 % и потерей 0.69 % пользовательской базы оказывается на второй позиции, а замыкает тройку лидеров Apple Safari с результатом 9.13 %, что на 0.07 % больше по сравнению с октябрём. На четвёртом и пятом местах расположились Mozilla Firefox и Opera – их доля составляет 6.45 и 2.81 % соответственно.

Источник фото: Neowin/Statcounter

Интересно, что за последние несколько месяцев рынок десктопных браузеров не претерпел заметных изменений — Google Chrome продолжает лидировать с заметным отрывом, а остальные браузеры, пытаясь его догнать, так и остались на своих позициях.

Отмечается, что в настоящее время Министерство юстиции США пытается вынудить Google продать свой браузер, но компания, в свою очередь, заявила, что пользователи вряд ли будут доверять новому владельцу, судя по всему, намекнув, что так просто на уговоры поддаваться не собирается.

Чуть ранее сервис Statcounter опубликовал свежие данные относительно популярности ОС Windows, где лидер также остался без изменений.