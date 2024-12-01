Перечень устройств с HyperOS 2.0 расширяется.

Компания Xiaomi продолжает расширять список своих мобильных устройств, для которых доступно обновление HyperOS 2.0 — несколько часов назад стало известно о постепенном развёртывании обновления ещё для нескольких моделей смартфонов производителя, пишет издание XiaomiTime.

Источник фото: NotebookCheck/Xiaomi

Как заявляет производитель в своём сообщении, обновление HyperOS 2.0 становится доступным для следующих мобильных устройств:

Xiaomi MIX Fold 4

Xiaomi MIX Flip

Redmi K70

Redmi K70E

Отмечается, что это обновление доступно для китайских пользователей, в то время как о глобальной версии для данных устройств в настоящее время не сообщается. Конечно, Xiaomi не забывает о своих клиентах по всему миру — чуть ранее стало известно о развёртывании HyperOS 2.0 для трёх моделей смартфонов и одного планшета.

Всего же за ноябрь и декабрь производитель планирует предоставить обновление для нескольких десятков моделей своих мобильных устройств, список которых был опубликован несколько дней назад.

Развёртывание HyperOS 2.0 происходит поэтапно, поэтому пользователям, устройства которых уже попали в список поддерживаемых, следует проверять доступность обновления.

HyperOS 2.0 приносит целый ряд улучшений, в том числе повышение быстродействия благодаря новым алгоритмам и механизмам, повышенную безопасность и интеграцию с другими устройствами, а также расширенные возможности, включая новые функции с использованием искусственного интеллекта.