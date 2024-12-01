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Глобальные версии Xiaomi Pad 7 и Pad 7 Pro прошли сертификацию TDRA
Мировой запуск планшетов может состояться в ближайшие недели.

Планшеты Xiaomi Pad 7 и Pad 7 Pro готовятся к своему глобальному запуску, о чём свидетельствует появление новинок в базе данных TDRA, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

На сайте TDRA планшеты Xiaomi Pad 7 и Pad 7 Pro указаны с модельными номерами 2410CRP4CG и 24091RPADG соответственно, являясь версиями с поддержкой только Wi-Fi. Ранее новинки уже проходили сертификацию у ряда регуляторов, что свидетельствует об их скором дебюте.

Ожидается, что международные модели по ключевым характеристиками не будут отличаться от китайских версий, что подразумевает наличие у обеих новинок большого экрана с диагональю 11.2 дюйма, разрешением 3200x2136 точек, соотношением сторон 3:2, переменной частотой обновления 144 Гц и фильтром синего цвета для снижения нагрузки на глаза.

Планшет Pad 7 должен получить чипсет среднего уровня Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, а Pad 7 Pro — флагманский чип прошлого поколения Snapdragon 8 Gen 3. Стандартная модель обзаведётся 13-Мп основной камерой с сенсором размером 1/3.06 дюйма и диафрагмой f/2.2, а также 8-Мп селфи-камерой, а Pro-версия будет оснащена 50-Мп основной камерой (1/2.76 дюйма, f/1.8) и 32-Мп модулем на фронтальной панели, предназначенным для селфи и видеозвонков.

Ожидается, что планшеты Xiaomi Pad 7 и Pad 7 Pro дебютируют на мировом рынке совместно со смартфонами линейки Xiaomi 15.

#xiaomi pad 7 #xiaomi pad 7 pro
Источник: gizmochina.com
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