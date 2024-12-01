В настоящее время производитель тестирует несколько вариантов.

Смартфон Realme GT7 Pro, дебютировавший в Китае в начале текущего месяца, получил батарею впечатляющей ёмкости, составляющей 6500 мА·ч (для китайского варианта), но производитель не собирается останавливаться на достигнутом, о чём сообщает информатор Digital Chat Station, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: MySmartPrice

Утверждается, что производитель уже тестирует три варианта аккумуляторов с ёмкостью 7000, 7500 и 8000 мА·ч, одним из которых должен оснастить смартфон следующего поколения, Realme GT8 Pro.

Отмечается, что для этого придётся пожертвовать скоростью восполнения заряда — для батареи на 7000 мА·ч придётся использовать быструю зарядку мощностью 120 Вт, которая сможет полностью зарядить аккумулятор за 42 минуты, для модификации на 7500 мА·ч время увеличится до 55 минут в связи с применением менее мощной зарядки на 100 Вт, а версия на 8000 мА·ч и вовсе будет восполнять заряд от 0 до 100 % за 70 минут из-за ограничения по мощности до 80 Вт.

Из этого следует, что производителю придётся выбрать наиболее подходящий вариант, пожертвовав быстротой зарядки, но выиграв в ёмкости батареи. В качестве напоминания — Realme GT7 Pro поддерживает быструю 120-Вт зарядку SuperVOOC, благодаря которой полностью заряжается за 37 минут (по официальным данным), но обладает и одним недостатком по сравнению с конкурентами, не имея поддержки беспроводной зарядки.