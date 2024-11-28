Виджет получил расширенные способности.

Запуск предварительного тестирования One UI 7 уже совсем близко, о чём свидетельствует появление целого ряда утечек, демонстрирующих улучшения и нововведения, которые принесёт обновление — чуть ранее в сети Интернет были обнародованы скриншоты ряда обновлённых приложений и значков в One UI 7, а сейчас информатор Ice Universe публикует короткое видео, в котором демонстрируется работа виджета медиаплеера на экране блокировки, пишет издание Neowin.

Ранее сообщалось, что экран блокировки в One UI 7 получит новую функцию NowBar, благодаря которой будет реализовано взаимодействие с поддерживаемыми приложениями непосредственно на экране блокировки в режиме реального времени. Свежее видео наглядно демонстрирует данную возможность — при нажатии на виджет медиаплеера он расширяется, предоставляя больше информации и элементов управления, включая строку поиска и кнопку для выбора устройства воспроизведения мультимедиа.

Источник фото: Rumble

Отмечается, что анимация чуть подтормаживает, но это, судя по всему, связано не с проблемами непосредственно в One UI 7, а является следствием не слишком качественного видеоролика, демонстрирующего процесс.

Ранее сообщалось, что One UI 7 станет одним из крупнейших обновлений в истории Samsung и принесёт большое число изменений и улучшений — не только визуальных, но и функциональных. Старт предварительного тестирования One UI 7 откладывался уже несколько раз, что информаторы связывали с новой стратегией Samsung, заключающейся в исключении ошибок из бета-версии обновления, которая будет доступна для широких масс — свежие данные указывают на то, что релиз первой публичной бета-версии состоится лишь в середине декабря текущего года.