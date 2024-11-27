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Информатор сообщает о появлении в январе, как минимум одной Radeon RX 8000
Судя по всему, первой дебютирует Radeon RX 8800 XT.

Уже несколько недель подряд целый ряд источников сообщает, что AMD планирует представить своё новое поколение видеокарт Radeon RX 8000 на базе RDNA 4 в рамках выставки CES 2025, которая пройдёт в Лас-Вегаса в начале января следующего года, а совсем недавно информатор Moore's Law Is Dead внёс некоторые подробности, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: TweakTown

Утверждается, что за полноценным анонсом линейки Radeon RX 8000 в начале января 2025 года последует запуск как минимум одной новой модели в конце этого же месяца. Конкретным названием информатор не делится, но источник предполагает, что первой будет представлена Radeon RX 8800 XT с графическим процессором Navi 48 на базе архитектуры RDNA 4, что соответствует стандартной стратегии AMD, сначала выпускающей свои более производительные модели.

Ожидается, что Nvidia тоже представит свою серию GeForce RTX 50 на CES 2025, а первыми дебютируют RTX 5090, RTX 5080 и, возможно, RTX 5070 Ti/RTX 5070, а RTX 5060 Ti и RTX 5060 выйдут не ранее второго квартала следующего года, поэтому AMD некуда спешить, что означает выпуск более дешёвых моделей с GPU Navi 44 в более поздние сроки.

Как говорилось ранее, AMD, судя по всему, не будет конкурировать с Nvidia в верхнем ценовом сегменте, сосредоточив свои усилия на среднем и начальном уровнях. В более ранних утечках говорилось, что производительность растеризации предполагаемой Radeon RX 8800 XT будет между RX 7900 XTX и RX 7900 XT, а трассировка лучей для новинок на базе RDNA 4 будет реализована намного лучше по сравнению с RDNA 3.

Конечно, немаловажным фактором станет цена, о которой для видеокарт AMD пока что ничего не известно, в то время как Nvidia, судя по ряду утечек, будет повышать ценники как флагманских моделей, так и видеоадаптеров начального уровня.

#radeon rx 8000
Источник: notebookcheck.net
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