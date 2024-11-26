Это усилит конкуренцию на мобильном рынке.

К существующим игрокам на рынке мобильных чипсетов могут добавиться ещё два — как пишет издание NotebookCheck, ссылаясь на материал сайта UDN, компании AMD и Xiaomi работают над своими собственными мобильными чипами.

Источник фото: NotebookCheck/Leonardo.ai

Слухи о работе специалистов Xiaomi над своим мобильным чипсетом, которым могут быть оснащены предстоящие смартфоны компании, в том числе дебютирующие под брендами Redmi и Poco, появились в сети Интернет ещё некоторое время назад. Ожидается, что производитель сначала испытает свой новый чип на моделях среднего ценового диапазона, в то время как для флагманских смартфонов будет продолжать полагаться на SoC от Qualcomm. По имеющимся данным, в массовое производство новый чип от Xiaomi будет запущен уже в следующем году.

Компания AMD, как полагает источник, будет действовать агрессивно, наступая на позиции других лидеров мобильного рынка, в том числе Qualcomm и MediaTek, предложив более привлекательное соотношение цены и производительности. Конечно, на первом этапе производитель может столкнуться с определёнными трудностями, но с учётом большого опыта компании в разработке процессоров для мобильных устройств проблем в дальнейшем быть не должно.

Если AMD и Xiaomi действительно выпустят свои собственные чипсеты, конкуренция на рынке мобильных SoC ещё больше усилится, что, судя по всему, сыграет на руку конечному покупателю.