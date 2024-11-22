Первым покупателям производитель обещает дополнительные аксессуары совершенно бесплатно.

Производитель Oppo презентует свой новейший планшет Pad 3 Pro с большим экраном, быстрым чипсетом и широкими возможностями, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: GSMArena

Планшет Oppo Pad 3 Pro оснащается 12.1-дюймовым дисплеем с разрешением 3K (3200x2120 точек), частотой обновления 144 Гц и поддержкой Dolby Vision, разогнанным чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 3.1 объёмом 256 ГБ.

На тыльной стороне устройства размещается одинарная 13-Мп камера, а на фронтальной панели имеется камера с разрешением 8 Мп, предназначенная для селфи и видеозвонков. Обеспечивает бесперебойное питание новинки аккумуляторная батарея ёмкостью 9510 мА·ч, заряд которой можно быстро восполнить благодаря быстрой зарядке SuperVOOC мощностью 67 Вт.

Кроме того, модель снабжается разъёмом USB Type-C и поддерживает стандарты беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Поставляется устройство с предустановленной ColorOS 14.1 на основе Android 14. В настоящее время новинка представлена только в одном цветовом оформлении — голубом (Starlit Blue).

Стоимость планшета Oppo Pad 3 Pro составляет 600 евро за единственную версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Клиентам, которые приобретут устройство до 31 декабря, производитель подарит стилус Oppo Pencil 2 Pro и клавиатуру Oppo Smart Keyboard.